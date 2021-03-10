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Визит Пашиняна в школу напугал учащихся

Визит Пашиняна в школу напугал учащихся Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна 9 марта в среднюю школу города Гавар напугал как местных жителей, так и школьников
В регионе
10 марта 2021 г. 05:55
Визит Пашиняна в школу напугал учащихся

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна 9 марта в среднюю школу города Гавар напугал как местных жителей, так и школьников.

Как передает Report, об этом пишет Yerevan.today.

"До Никола Пашиняна сотрудники СНБ и полиции посетили школу, допросили преподавателей и обыскали всю школу. Если обыск школы является частью протокола, то допрос учителей точно нет.

Пашинян посетил Гавар в сопровождении тысяч полицейских. Стражи порядка и полицейские автомобили в городе были повсюду, в лесу недалеко от школы, на холмах, во всех углах, где это было возможно. Горожане заметили множество снайперов.

Но самое примечательное - это посещение школы. Пресс-служба Никола Пашиняна распространила фотографии, на которых он входит в классы, спортзал и т.д., гуляет по школе, разговаривает с учениками. В реальности Пашинян вошел в школу в окружении спецназа в масках и с автоматами. Дети были в ужасе от этой сцены.

Жители Гавара удивляются, везде говорят о том, как сильно Пашинян боится за свою жизнь, ни один лидер никогда не приезжал с таким количеством охранников», - говорится в статье.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Paşinyanın məktəbə gəlişi uşaqları dəhşətə gətirdi

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