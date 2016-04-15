Вице-спикер парламента: Армения не собирается выходить из состава ЕАЭС

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Армения не собирается выходить из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила вице-спикер Национального собрания Армении Эрмине Нагдалян.

"Разговоры о выходе Армении из ЕАЭС необоснованны и неаргументированны. Мы не считаем вопрос о выходе из ЕАЭС актуальным", — заявила Нагдалян.

Накануне председатель прозападной оппозиционной партии "Свободные демократы", депутат Национального Собрания Армении Хачатур Кокобелян внес в парламент проект заявления "О начале процедуры прекращения членства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе". В проекте заявления отмечается, что вступление в ЕАЭС привело к изоляции Армении и сокращению иностранных инвестиций.

ЕЭАС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.