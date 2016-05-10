Вице-спикер парламента Армении: Ереван не намерен создавать ядерное оружие

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Армения не планирует создавать ядерное оружие".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник вице-спикер Национального собрания (парламента) республики Эдуард Шармазанов.

Шармазанов заявил, что экс-премьер, а ныне депутат парламента Армении Грант Багратян выразил свое личное мнение, говоря о возможностях Армении по созданию ядерного оружия.

"Армения использует атомную электростанцию в мирных целях и в целях производства электроэнергии. Власти Армении не намерены создавать ядерное оружие", - сказал Шармазанов журналистам в парламенте.

Багратян заявил 29 апреля на пресс-конференции, что у Армении якобы есть атомное оружие. "У нас есть возможность для создания атомного оружия", - сказал он, а затем поправился: "У нас есть атомное оружие".