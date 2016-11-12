Вице-премьер Турции: Европа стала рассадником терроризма

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшний день в Европе больше террористических организаций и террористов, чем в Сирии или Ираке.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал вице-премьер правительства Турции Нуреттин Джаникли.

По его словам, Европейский континент превратился в настоящий рассадник терроризма: "К сожалению, террористические организации пользуются существенной поддержкой стран, в том числе европейских, которые Турция рассматривает в качестве друзей и союзников. В первую очередь это относится к Германии", - отметил Джаникли.