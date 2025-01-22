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Иранский суд утвердил смертный приговор виновному в нападении на посольство Азербайджана

Иранский суд утвердил смертный приговор виновному в нападении на посольство Азербайджана Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор Ясину Хусейнзаде
В регионе
22 января 2025 г. 15:44
Иранский суд утвердил смертный приговор виновному в нападении на посольство Азербайджана

Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор Ясину Хусейнзаде, признанному виновным в террористическом нападении на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report со ссылкой на ИСНА, об этом заявил представитель иранской судебной системы Аскер Джахангири на пресс-конференции.

По его словам, приговор направлен в тегеранский суд для исполнения. Далее суд пригласит потерпевшую сторону. В случае, если сторона потребует исполнения казни, это поручат уполномоченному органу.

Напомним, что утром 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался через охранный пост дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автомата Калашникова. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения. После этого инцидента дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в Тегеране.

Диппредставительство возобновило свою деятельность в июле прошлого года по новому адресу. Решение было принято по итогам переговоров между официальными Баку и Тегераном.

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Версия на английском языке Iranian court upholds death sentence for perpetrator of attack on Azerbaijani embassy
Версия на азербайджанском языке İran Ali Məhkəməsi Azərbaycan səfirliyinə terror hücumu edən şəxs barəsində edam hökmünü təsdiqləyib

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