Иранский суд утвердил смертный приговор виновному в нападении на посольство Азербайджана

Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор Ясину Хусейнзаде

Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор Ясину Хусейнзаде, признанному виновным в террористическом нападении на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report со ссылкой на ИСНА, об этом заявил представитель иранской судебной системы Аскер Джахангири на пресс-конференции.

По его словам, приговор направлен в тегеранский суд для исполнения. Далее суд пригласит потерпевшую сторону. В случае, если сторона потребует исполнения казни, это поручат уполномоченному органу.

Напомним, что утром 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался через охранный пост дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автомата Калашникова. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения. После этого инцидента дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в Тегеране.

Диппредставительство возобновило свою деятельность в июле прошлого года по новому адресу. Решение было принято по итогам переговоров между официальными Баку и Тегераном.