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Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270

Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270 Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.
В регионе
6 июня 2022 г. 09:40
Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270

Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес.

По его словам, поддержка Великобритании в отношении Украины меняется по мере развития российской тактики.

"Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого использование дальнобойной артиллерии, которую силы Путина использовали без разбора, чтобы разрушить города", – заявил министр.

Как пишет Reuters, предоставление систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.

Великобритания заявила, что украинские войска будут учиться использовать новые пусковые установки в Британии, после того как ранее объявили, что будут учить украинский персонал использовать бронетехнику.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Ukraynaya M270 reaktiv yaylım atəşi sistemləri verəcək
Версия на английском языке UK to provide Ukraine with M270 multiple-launch rocket systems

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