Вашингтон увеличит военную помощь Киеву в 2020 году

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Посол Украины в США Валерий Чалый заявил о планах Вашингтона увеличить траты на военную помощь Киеву в 2020 году, передает Report со ссылкой на RT.

"Сейчас рассматриваются вопросы (и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в конгрессе) об увеличении помощи Украине в следующем году по линии как Пентагона, так и Государственного департамента", - цитирует дипломата Укринформ.

Чалый уточнил, что речь идёт о военно-технической помощи, в том числе о летальном оружии.

"Общее планирование объёма этих средств ожидается больше, чем в текущем году, - более 700 млн долларов. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединённых Штатов", - сказал посол.