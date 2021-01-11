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Эрдоган: Вакцинация от COVID-19 в Турции начнется в конце недели

Эрдоган: Вакцинация от COVID-19 в Турции начнется в конце недели Вакцинация от коронавируса в Турции начнется 14-15 января
В регионе
11 января 2021 г. 22:36
Эрдоган: Вакцинация от COVID-19 в Турции начнется в конце недели
Реджеп Тайип Эрдоган

Вакцинация от коронавируса в Турции начнется 14-15 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В нашу страну начались поставки китайской вакцины. Мы также следим за развитием событий, связанных с российской и британской вакцинами, - подчеркнул турецкий лидер в телевизионном обращении к нации. - Вакцинация в Турции начнется в четверг или пятницу".

При этом Эрдоган добавил, что власти республики будут постепенно отменять введенные ранее ограничения, когда статистика по числу заразившихся коронавирусом снизится до определенных показателей.

Сейчас в республике действуют ограничения на выход на улицу по будням с 21:00 до 05:00, а также по выходным дням. Кроме того, в Турции ограничивается число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. При входе в последние у людей будут считывать QR-коды, называемые здесь "кодами здоровья".

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 2,336 млн, умер 22 981 человек, выздоровели 2,208 млн пациентов.

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