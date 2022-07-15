В Виннице разрушено имущество азербайджанцев, обнародована последняя статистика

Обнародованы очередные последствия разрушений в центре Винницы в результате ракетных обстрелов со стороны ВС России на прошлой неделе.

Обнародованы очередные последствия разрушений в центре Винницы в результате ракетных обстрелов со стороны ВС России вчера.

В ответ на запрос командированного в Винницу сотрудника восточно-европейского бюро Report, мэрия города обнародовала новые данные по инциденту.

В результате серии ракетных ударов, нанесенных ВС России на прошлой неделе в Виннице, 183 человека получили ранения, из них 3 - несовершеннолетние, 82 - в тяжелом состоянии. Погибли 24 человека, 3 из которых - несовершеннолетние. 18 человек пропали без вести. 3 магазина, принадлежащих азербайджанцам, были разрушены и пришли в полную негодность.

Отметим, что в настоящее время спасатели ищут пропавших под завалами. Есть вероятность, что там есть погибшие.