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В Виннице разрушено имущество азербайджанцев, обнародована последняя статистика

В Виннице разрушено имущество азербайджанцев, обнародована последняя статистика Обнародованы очередные последствия разрушений в центре Винницы в результате ракетных обстрелов со стороны ВС России на прошлой неделе.
В регионе
15 июля 2022 г. 20:25
В Виннице разрушено имущество азербайджанцев, обнародована последняя статистика

Обнародованы очередные последствия разрушений в центре Винницы в результате ракетных обстрелов со стороны ВС России вчера.

В ответ на запрос командированного в Винницу сотрудника восточно-европейского бюро Report, мэрия города обнародовала новые данные по инциденту.

В результате серии ракетных ударов, нанесенных ВС России на прошлой неделе в Виннице, 183 человека получили ранения, из них 3 - несовершеннолетние, 82 - в тяжелом состоянии. Погибли 24 человека, 3 из которых - несовершеннолетние. 18 человек пропали без вести. 3 магазина, принадлежащих азербайджанцам, были разрушены и пришли в полную негодность.

Отметим, что в настоящее время спасатели ищут пропавших под завалами. Есть вероятность, что там есть погибшие.

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Версия на английском языке ФотоProperty of Azerbaijanis destroyed in Vinnytsia, latest statistics released
Версия на азербайджанском языке ФотоVinnitsada azərbaycanlıların da mülkləri dağılıb, son statistika açıqlanıb

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