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В Украине за сутки коронавирусом заразились почти 10 тыс. человек

В Украине за сутки коронавирусом заразились почти 10 тыс. человек Общее число летальных исходов на Украине к 30 ноября достигло 12 327, из них 114 жителей скончались за последние 24 часа.
В регионе
30 ноября 2020 г. 11:23
В Украине за сутки коронавирусом заразились почти 10 тыс. человек

Почти 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано на Украине за прошедшие 24 часа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"В Украине по состоянию на 30 ноября 2020 года зафиксировано 9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников", - сказал министр.

Он отметил, что за прошедшие сутки был госпитализирован 1 161 человек, а выздоровел 5 771 пациент.

Общее число летальных исходов на Украине к 30 ноября достигло 12 327, из них 114 жителей скончались за последние 24 часа.

Всего к 30 ноября на Украине было зарегистрировано 732 625 случаев заболевания.

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