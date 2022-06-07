В Украине находятся около 600 российских военнопленных

Около 600 российских военнопленных находятся сейчас в Украине.

Около 600 российских военнопленных находятся сейчас в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Hromadske, об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

По ее словам, для них должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом.

По словам вице-премьера, на недавнем совещании говорилось о том, как заставить Россию допустить Красный Крест к украинским пленным, а затем отпустить их . "Среди них есть и те, которых держат с 2014 года, в том числе женщин, на территории Донецкой и Луганской областей", - отметила Верещук.