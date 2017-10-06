В Туркменистане в заключении скончались два бывших высокопоставленных чиновника

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Еще два высокопоставленных чиновника, состоявших в правительстве бывшего президента Туркменистана Сапармурада Ниязова, скончались в заключении, сообщает Report cо ссылкой на CA-NEWS.

Источникам в Туркменистане стало известно о смерти бывшего председателя государственной корпорации "Туркменнефть" Сапармаммеда Велиева и бывшего главы министерства национальной безопасности Порана Бердыева. Их тела были переданы родственникам для захоронения.

По словам родственников, Сапармаммед Велиев был похоронен полтора месяца назад на кладбище "Гара Ахун" в Балканской области.

По информации международной кампании "Покажите их живыми!", Велиев 19 сентября 2005 года был осужден Верховным судом Туркменистана и приговорен к 24 годам лишения свободы.

Источники сообщают о том, что родственникам Велиева не были предоставлены сведения о его местонахождении, возможности для свиданий.

Сапармаммед Велиев один из десятков заключенных, включенных в списки без вести пропавших в туркменских тюрьмах, составленных международной кампанией "Покажите их живыми!".

Бывший глава министерства национальной безопасности Поран Бердыев скончался в заключении, его тело было передано родственникам и захоронено неделю назад на кладбище Паравбиби в Балканской области, сообщили 5 октября источники.

В начале 2000-х годов Поран Бердыев занимал ряд высокопоставленных постов в руководстве страны, в том числе должность министра внутренних дел и министра национальной безопасности.

Его последней должностью было руководство западной областью страны, Балканского велаята.