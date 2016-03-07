В Туркменистане открылась конференция "Каспийское море – устойчивое развитие и управление"

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В туркменском городе Аваза открылась конференция "Каспийское море – устойчивое развитие и управление" с участием ряда представителей Туркменистана, Азербайджана, Ирана, России, Казахстана, сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ.

Цель конференции, которая продлится до 18 марта, сосредоточена на дальнейшей интенсификации взаимодействия государств Каспийского бассейна, сотрудничества в контексте охраны природной среды, устойчивого развития региона, образования и повышения квалификации специалистов профучреждений Каспийского региона.

Организаторами конференции выступают МИД Туркменистана и Госпредприятие, уполномоченное в вопросах Каспийского моря при президенте Туркменистана.