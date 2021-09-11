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В Туркменистан привлечено порядка 15 млрд иностранных инвестиций

В Туркменистан привлечено порядка 15 млрд иностранных инвестиций За последние годы при сотрудничестве с зарубежными организациями в Туркменистан было привлечено порядка 15 миллиардов долларов иностранных инвестиций
В регионе
11 сентября 2021 г. 12:50
В Туркменистан привлечено порядка 15 млрд иностранных инвестиций

В течение последних нескольких лет в Туркменистан было привлечено порядка 15 миллиардов долларов иностранных инвестиций при сотрудничестве с зарубежными организациями.

Как передает Report, об этом в интервью официальной туркменской прессе рассказал председатель Государственного банка внешнеэкономической деятельности Рахимберды Джепбаров.

Он отметил, что 52% иностранных инвестиций были направлены на развитие нефтегазовой сферы Туркменистана, 18% – химической промышленности, 10% – транспортно-коммуникационной инфраструктуры, 11% – сельского хозяйства, 9% – энергетики.

Основная часть из всех иностранных инвестиций - 47,4% - приходятся на Японию, 19% – на Республику Корея, 11% – Саудовскую Аравию, 6,3% – Германию, 5% – США, и остальные 11,3% - на инвестиции, привлеченные из других государств.

Более 80% иностранного капитала было направлено на развитие в стране промышленности.

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