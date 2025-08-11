В турецкой провинции Балыкесир произошло второе землетрясение магнитудой 4,5

В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,1.

В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло второе землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Отмечается, что глубина землетрясения составила 8,57 километра.

Сведений о последствиях стихийного бедствия нет.

Напомним, что 10 августа в Сындыргы произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,1.