В турецкой провинции Балыкесир произошло второе землетрясение магнитудой 4,5

В турецкой провинции Балыкесир произошло второе землетрясение магнитудой 4,5 В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,1.
В регионе
11 августа 2025 г. 21:37
В турецкой провинции Балыкесир произошло второе землетрясение магнитудой 4,5

В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло второе землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Отмечается, что глубина землетрясения составила 8,57 километра.

Сведений о последствиях стихийного бедствия нет.

21:20

В районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как передает Report, об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 11,9 километра.

Информации о последствиях стихийного бедствия пока нет.

Напомним, что 10 августа в Сындыргы произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,1.

Версия на азербайджанском языке Balıkesirdə ard-arda zəlzələ olub - YENİLƏNİB

