В Турции заявили, что прекратили военное сотрудничество с Израилем после начала кризиса в Газе

В Турции заявили, что прекратили военное сотрудничество с Израилем после начала кризиса в Газе

Минобороны Турции опровергло сообщения о том, что ведомство якобы продолжает сотрудничество в военной области с Израилем после 7 октября 2023 года, когда резко обострилась ситуация в секторе Газа.

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Минобороны Турции опровергло сообщения о том, что ведомство якобы продолжает сотрудничество в военной области с Израилем после 7 октября 2023 года, когда резко обострилась ситуация в секторе Газа. Как передает Report , соответствующее заявление размещено на странице оборонного ведомства в соцсети Х. "Министерство национальной обороны Турции не ведет никакой деятельности с Израилем, в том числе в области военной подготовки, учений и сотрудничества в оборонной промышленности", - говорится в сообщении. Отмечается, что Израиль продолжает совершать "акты насилия в Газе". "Турция, всегда выступающая на стороне Палестины, не может осуществлять какую-либо деятельность, которая может нанести вред палестинцам, или быть участником такой деятельности", - добавили в Минобороны. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram