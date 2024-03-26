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В Турции заявили, что прекратили военное сотрудничество с Израилем после начала кризиса в Газе

В Турции заявили, что прекратили военное сотрудничество с Израилем после начала кризиса в Газе Минобороны Турции опровергло сообщения о том, что ведомство якобы продолжает сотрудничество в военной области с Израилем после 7 октября 2023 года, когда резко обострилась ситуация в секторе Газа.
В регионе
26 марта 2024 г. 22:12
В Турции заявили, что прекратили военное сотрудничество с Израилем после начала кризиса в Газе

Минобороны Турции опровергло сообщения о том, что ведомство якобы продолжает сотрудничество в военной области с Израилем после 7 октября 2023 года, когда резко обострилась ситуация в секторе Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление размещено на странице оборонного ведомства в соцсети Х.

"Министерство национальной обороны Турции не ведет никакой деятельности с Израилем, в том числе в области военной подготовки, учений и сотрудничества в оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Израиль продолжает совершать "акты насилия в Газе".

"Турция, всегда выступающая на стороне Палестины, не может осуществлять какую-либо деятельность, которая может нанести вред палестинцам, или быть участником такой деятельности", - добавили в Минобороны.

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