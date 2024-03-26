В Турции заявили, что прекратили военное сотрудничество с Израилем после начала кризиса в Газе

Минобороны Турции опровергло сообщения о том, что ведомство якобы продолжает сотрудничество в военной области с Израилем после 7 октября 2023 года, когда резко обострилась ситуация в секторе Газа.
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"Министерство национальной обороны Турции не ведет никакой деятельности с Израилем, в том числе в области военной подготовки, учений и сотрудничества в оборонной промышленности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Израиль продолжает совершать "акты насилия в Газе".
"Турция, всегда выступающая на стороне Палестины, не может осуществлять какую-либо деятельность, которая может нанести вред палестинцам, или быть участником такой деятельности", - добавили в Минобороны.