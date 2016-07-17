Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Турции задержан командующий военной базы Инджирлик в связи с попыткой путча.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Вместе с командиром базы арестованы еще 10 высокопоставленных турецких офицеров.

Командующий военной базой Инджирлик, расположенной на юге Турции, задержан в связи с обвинениям в причастности к недавней попытке переворота в стране.

По его данным, командующий базой ВВС Инджирлик задержан в южной области Адана. В этом же регионе вместе с командиром базы арестованы еще 10 высокопоставленных турецких офицеров.