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    ​В Турции задержан командующий военной базы Инджирлик в связи с попыткой путча

    Вместе с командиром базы арестованы еще 10 высокопоставленных турецких офицеров

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Турции задержан командующий военной базы Инджирлик в связи с попыткой путча.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

    Вместе с командиром базы арестованы еще 10 высокопоставленных турецких офицеров.

    Командующий военной базой Инджирлик, расположенной на юге Турции, задержан в связи с обвинениям в причастности к недавней попытке переворота в стране.

    По его данным, командующий базой ВВС Инджирлик задержан в южной области Адана. В этом же регионе вместе с командиром базы арестованы еще 10 высокопоставленных турецких офицеров.

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