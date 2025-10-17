В Турции задержали еще 26 человек по делу Can Holding

Стамбульская прокуратура провела очередную операцию в рамках расследования Can Holding.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал A Haber.

Сообщается, что в ходе операции были задержаны 26 подозреваемых, включая одного из руководителей Can Holding Кенана Текдага, которому ранее была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что ранее в ходе операции правоохранительных органов на 121 компанию в структуре Can Holding был наложен арест.

В их числе и крупные медиа - Habertürk и Show TV. Некоторые руководящие лица этих компаний задержаны.

Учредителя холдинга Кемаля Джана обвиняют в создании криминальной организации, уклонении от налогов, мошенничестве, отмывании денег. По версии прокуратуры, холдинг намеренно усложнял свою структуру, создавая все новые компании для того, чтобы максимально затруднить аудит. Утверждается, что полученные в результате мошенничества, контрабанды и уклонения от налогов средства были использованы для расширения операций холдинга.