İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Türkiyədə "Can Holding" işi üzrə daha 26 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 17 oktyabr, 2025
    • 09:45
    Türkiyədə Can Holding işi üzrə daha 26 nəfər saxlanılıb

    İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən "Can Holding" istintaqı çərçivəsində yeni əməliyyat həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "A Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, əməliyyatla "Can Holding"in daha əvvəl ev dustaqlığı qərarı verilmiş rəhbərlərindən biri Kenan Tekdağ da daxil olmaqla 26 şübhəli saxlanılıb.

    Məlumat üçün xatırladaq ki, bir müddət öncə keçirilən əməliyyat zamanı "Can Holding"ə daxil olan 121 şirkətə həbs qoyulub.

    Həmin şirkətlər arasında "Habertürk" və "Show TV" kimi böyük media qurumları da var. Sözügedən şirkətlərin 8 yüksək vəzifəli şəxsi barəsində həbs qərarı verilib.

    "Can Holding"ə yönəlik araşdırmada təşkilatın qurucusu və rəhbəri olduğu iddia edilən Kemal Can cinayət törətmə məqsədilə təşkilat qurma və idarə etmə, əmlak dəyərlərinin mənbəyini gizlətmək ittihamı ilə həbs edilib.

    Araşdırma çərçivəsində "Can Holding"in "Show TV" və "Habertürk" kimi media qurumlarını satın alan "Ciner Holding"in sahibi Turgay Ciner haqqında da həbs qərarı çıxarılmışdı. Turgay Ciner təşkilat fəaliyyətləri çərçivəsində alış və təhvil əməliyyatlarında əmlak dəyərlərini yumaqla ittiham olunur.

    Türkiyə Can Holding İstanbul
    В Турции задержали еще 26 человек по делу Can Holding

    Son xəbərlər

    10:26

    Qırğızıstanla Macarıstan arasında ikitərəfli sənədlər imzalanacaq

    Region
    10:24

    Sumqayıtda yıxılaraq başı daşa dəyən kişi ölüb

    Hadisə
    10:21
    Foto

    "AzInTelecom"un dəstəyi ilə "Qarabağı yenidənqurma" sərgisi keçirilib

    İKT
    10:20

    Bakıda 87 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:17
    Foto

    Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ordunun təminatı və döyüş hazırlığını yoxlayıb

    Hərbi
    10:12

    Kriştianu Ronaldu 2025-ci ilin ən çox gəlir əldə edən futbolçusu olub

    Futbol
    10:09

    DYP yağışlı hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    10:09

    Gəncədə din xadimlərinin inklüziv cəmiyyət quruculuğunda roluna həsr olunmuş regional konfrans keçiriləcək

    Din
    10:07
    Foto

    AMB və Dünya Bankı maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti