    В Шеки стартовал фестиваль WUF13

    В Шеки стартовал фестиваль WUF13

    Сегодня в городе Шеки стартовал фестиваль WUF13.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, мероприятие организовано с целью информирования общественности страны о 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в мае в Баку 17-22 мая.

    В первой половине дня в Шекинском филиале Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) состоялась информационная сессия с участием преподавателей и студентов.

    На мероприятии выступили директор Шекинского филиала АГПУ Вургун Мамедов, начальник сектора по связям с общественностью Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Идрисоглу и менеджер по коммуникациям Азербайджанской операционной компании WUF13 Эмин Гусейнзаде.

    Участники фестиваля в своих выступлениях подчеркнули значимость WUF13 для страны и основные темы, которые будут обсуждаться в его рамках.

    Фестиваль WUF13 состоит из двух частей. Вечером в 18:00 он продолжится программами на открытом воздухе.

    В рамках вечерних мероприятий с помощью интерактивных форматов, просветительских игр, презентаций и общественных дискуссий будут представлены темы устойчивого городского развития, инклюзивной городской среды, инновационных городских решений и городов будущего. Участникам будет предоставлена подробная информация об основной теме и концепции WUF13.

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    Şəkidə WUF13 Festivalı başlayıb
    Azerbaijan's Shaki hosting WUF13 awareness festival

