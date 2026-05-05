Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Стенергар: Швеция создаст новую гражданскую службу внешней разведки

    Другие страны
    • 05 мая, 2026
    • 13:21
    Стенергар: Швеция создаст новую гражданскую службу внешней разведки

    Правительство Швеции создаст новую гражданскую службу внешней разведки, которая приступит к работе в конце года.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом в ходе пресс-конференции заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергар.

    "У нас сложилась серьезная ситуация с безопасностью, и ежедневно мы сталкиваемся с широким и сложным спектром угроз, что предъявляет новые и повышенные требования к нашим возможностям. Развивая разведывательную структуру, мы также лучше согласуем ее со структурами, существующими в НАТО и среди наших союзников", – сказала она.

    По словам Стенегар, на создание агентства будут направлены около 2,8 млрд крон (около $302 млн). Средства будут выделены из бюджета вооруженных сил.

    Новая служба будет работать совместно с действующими органами, к которым относятся MUST, Шведская служба безопасности (SAPO), входящая в состав полиции, и Национальное агентство радиоразведки (FRA), отвечающее за радиоразведку.

    Служба внешней разведки Швеция Мария Мальмер Стенергард

    Последние новости

    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Другие страны
    Лента новостей