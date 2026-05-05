Стенергар: Швеция создаст новую гражданскую службу внешней разведки

Правительство Швеции создаст новую гражданскую службу внешней разведки, которая приступит к работе в конце года.

Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом в ходе пресс-конференции заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергар.

"У нас сложилась серьезная ситуация с безопасностью, и ежедневно мы сталкиваемся с широким и сложным спектром угроз, что предъявляет новые и повышенные требования к нашим возможностям. Развивая разведывательную структуру, мы также лучше согласуем ее со структурами, существующими в НАТО и среди наших союзников", – сказала она.

По словам Стенегар, на создание агентства будут направлены около 2,8 млрд крон (около $302 млн). Средства будут выделены из бюджета вооруженных сил.

Новая служба будет работать совместно с действующими органами, к которым относятся MUST, Шведская служба безопасности (SAPO), входящая в состав полиции, и Национальное агентство радиоразведки (FRA), отвечающее за радиоразведку.