В Турции за сутки от коронавируса умерли свыше 200 человек

В Турции за сутки число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 24 467, летальных исходов - 222.

В Турции за сутки число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 24 467, летальных исходов - 222.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в сообщении Минздрава страны.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 29 639 пациентов.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено около 120 млн. доз вакцины против COVID-19.

По данным ведомства, в общей сложности свыше 56,14 млн человек получили первые дозы, а более 50,24 млн граждан прошли полную вакцинацию.