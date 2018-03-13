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    В Турции в перестрелке с террористами погибли 2, ранены 5 военнослужащих

    Антитеррористическая операция в регионе продолжается

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В Турции в перестрелке с террористами погибли двое военнослужащих, пятеро получили ранения.

    Как сообщает Repоrt со ссылкой на Haberturk, инцидент произошел в районе Диджле провинции Диярбакыр.

    Во время проведенной в регионе антитеррористической операции произошла перестрелка между военнослужащими и боевиками террористической группировки РПК.

    Раненые военнослужащие помещены в государственную больницу имени Салахаддина Эйюби.

    Антитеррористическая операция в регионе продолжается. 

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