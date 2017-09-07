В результате двух ДТП в Турции 13 человек погибли, 21 ранен - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух автомобилей на дороге Озалп в провинции Ван 6 человек погибли, 3 ранены.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Вана.

Отметим, что сегодня на проходящей по Инегол Бабсултан части дороги Бурса-Анкара в результате столкновения микроавтобуса и грузовика 7 человек погибли, 18 ранены.

***13:20

В Турции в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибло 7 человек, включая одного ребенка.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, инцидент произошел на проходящей по Инегол Бабасултан части дороги Бурса-Анкара.

На место происшествия привлечены бригады скорой помощи и спасатели.