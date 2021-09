В Турции появится "пятизвездочный" туристический поезд

Старт первого рейса "пятизвездочного" туристического поезда Cappadocia Express в Турции намечен на февраль 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ожидается, что роскошный поезд будет соответствовать стандартам 5-звездочного отеля класса "люкс" и ориентироваться на опыт таких железнодорожных премиальных составов, как The Pride of Africa (ЮАР), Rocky Mountaineer (Канада), транссибирские экспрессы ("Императорская Россия" и "Золотой Орел") и The Ghan (Австралия).

Стоимость билетов может достигать нескольких тысяч евро в зависимости от типа размещения, программы и дополнительных услуг. В 12 вагонах поезда будут двухместные купе с полноценными кроватями, душем и туалетом, еще в двух вагонах - роскошные рестораны.

Запланировано запустить маршруты Анкара - Каппадокия и Стамбул - Каппадокия. Оба поезда будут курсировать ежедневно и прибывать в Кайсери. Составы будут включать себя два локомотива и 14 вагонов. Каждый поезд готов принять 294 человек. За год компания-оператор намерена перевозить в Каппадокию не менее 200 тысяч туристов.