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    В Турции отозван спорный законопроект после волны критики

    Законопроект вызвал волну протестов правозащитников, прокатившихся по всей Турции

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Турции отозван законопроект об освобождении в некоторых случаях от уголовной ответственности лиц за половую связь с несовершеннолетними.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что правящая "Партия справедливости и развития" приняла решение об отзыве документа.

    Напомним, законопроект вызвал волну протестов правозащитников, прокатившихся по всей Турции.

    Отметим, что в документе предлагалось не наказывать только лиц "за связь с несовершеннолетними без принуждения", за которыми последовало заключение брака. 

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