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    В Турции опровергли сообщения о новых ограничениях торговли с Россией

    Минэкономики Турции: Анкара следует соглашению с РФ о снятии торговых ограничений© Ria.ru

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Турции опровергли сообщения о новых ограничениях торговли с Россией. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в министерстве экономики Турции заявили, что Анкара следует соглашению с РФ о снятии торговых ограничений.

    "Публикации СМИ о новых запретах неверны", - заявили в минэкономики. 

    Накануне российские СМИ сообщили, что Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы, а также на беспошлинные поставки подсолнечного масла из России.

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