В Турции на каменном карьере произошло обрушение, погибли три человека

Количество погибших в результате обрушения породы на одном из каменных карьеров района Олту турецкой провинции Эрзурум увеличилось до трех человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
Причины трагедии расследуются.
16:59
В результате обрушения породы на одном из каменных карьеров района Олту турецкой провинции Эрзурум один человек погиб, двое получили ранения.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, к месту происшествия привлечены бригады спасателей, пожарных и жандармерии, а также медики.
Согласно информации, губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи также прибыл на место происшествия.