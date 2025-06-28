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В Турции на каменном карьере произошло обрушение, погибли три человека

В Турции на каменном карьере произошло обрушение, погибли три человека В Турции на каменном карьере произошло обрушение, погибли три человека
В регионе
28 июня 2025 г. 17:45
В Турции на каменном карьере произошло обрушение, погибли три человека

Количество погибших в результате обрушения породы на одном из каменных карьеров района Олту турецкой провинции Эрзурум увеличилось до трех человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

Причины трагедии расследуются.

16:59

В результате обрушения породы на одном из каменных карьеров района Олту турецкой провинции Эрзурум один человек погиб, двое получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, к месту происшествия привлечены бригады спасателей, пожарных и жандармерии, а также медики.

Согласно информации, губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи также прибыл на место происшествия.

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