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В Турции готовятся к экспорту САУ Yavuz

В Турции готовятся к экспорту САУ Yavuz Турецкая оборонная компания MKE AŞ (Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi) готовится к экспорту самоходных артиллерийских установок Yavuz, отвечающих самым жестким стандартам НАТО.
В регионе
14 мая 2022 г. 23:19
В Турции готовятся к экспорту САУ Yavuz

Турецкая оборонная компания MKE AŞ (Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi) готовится к экспорту самоходных артиллерийских установок Yavuz, отвечающих самым жестким стандартам НАТО.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", гаубица, установленная на модифицированном шасси грузовика с колесной формулой 6х6, оснащена бронированной кабиной. Подготовка системы к ведению огня занимает около минуты, а смена позиции - 2 минуты.

Эта буксируемая гаубица 155-мм/52-калибра уже проявила себя успешно в ходе операций ВС Турции. Команда САУ состоит из пяти человек.

Разработка компании MKE AŞ решает проблему мобильности и ограничений при переброске артиллерии на большие расстояния. Максимальная скорость - 90 км/ч.

Гаубица разработана для трех различных видов боеприпасов, в том числе 155-мм стандарта НАТО. Дальность стрельбы снарядом Mod 274 достигает 40 км.

В MKE AŞ подчеркнули, что ведутся работы по увеличению дальности стрельбы в два раза.

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