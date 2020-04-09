В Турции число умерших от коронавируса превысило 900 человек

В Турции еще 96 человек стали жертвами пандемии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее число летальных исходов в стране достигло 908.

"Сегодня проведено 28 578 тестов, выявлено 4 056 новых случаев заражения. Общее число инфицированных составляет 42 282 человека. Сегодня выздоровели еще 296 пациентов, общее число выздоровевших составляет 2 142", - сказал министр.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 209 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 1 554 000 человек. 345 133 из них выздоровели, 91 817 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.