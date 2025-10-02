В Тегеранском университете прогремел взрыв, трое пострадали

В Иране в результате взрыва в лаборатории Тегеранского университета пострадали три студента.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил ректор вуза Махмуд Нили Ахмадабади.

По его словам, инцидент произошел в результате взрыва капсулы с азотом в лаборатории.

Согласно информации, лаборатория полностью разрушена, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.