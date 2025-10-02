Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    В Тегеранском университете прогремел взрыв, трое пострадали

    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 16:52
    В Тегеранском университете прогремел взрыв, трое пострадали

    В Иране в результате взрыва в лаборатории Тегеранского университета пострадали три студента.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил ректор вуза Махмуд Нили Ахмадабади.

    По его словам, инцидент произошел в результате взрыва капсулы с азотом в лаборатории.

    Согласно информации, лаборатория полностью разрушена, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

    Тегеран вуз взрыв Иран
    Tehran Universitetində partlayış olub, üç tələbə xəsarət alıb

