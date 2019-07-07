В Тбилиси сексуальные меньшинства планируют провести "марш достоинства"

Завтра, 8 июля, в столице Грузии городе Тбилиси сторонники сексуальных меньшинств планируют провести "марш достоинства".

Как передаёт грузинское бюро Report, об этом сообщила организация Tbilisi Pride, выступающая организатором марша.

Организаторы написали на странице в Facebook, что у Министерства внутренних дел имеется достаточно ресурсов для обеспечения проведения марша в безопасной и мирной обстановке.

В распространенной информации говорится, что изначально анонсированное на 22 июня шествие было перенесено в связи с событиями, развернувшимися 20 июня.



Акции представителей ЛГБТ-сообщества в Грузии вызывают серьёзное недовольство националистов и религиозников. Грузинский Патриарх также выступал с заявлением о недопустимости проведения проведения подобных акций.