В Тбилиси прошла конференция, приуроченная к 80-летию депортации турок-месхетинцев из Грузии

В Тбилиси прошла международная конференция, посвященная 80-летию депортации турок-месхетинцев.

В Тбилиси прошла международная конференция, посвященная 80-летию депортации турок-месхетинцев.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии, организованном Всемирной ассоциацией турок-ахыска (месхетинцев) (DATÜB), приняли участие представители из Азербайджана, России, Турции и других стран.

Участники мероприятия сначала посетили выставку фотографий, отражающих горький период принудительного переселения турок-месхетинцев. Затем был показан документальный фильм "Ахыска сюргюню" об их депортации.

Представитель DATÜB в Грузии Мурат Биналиев выступил с информацией о причинах депортации этого народа. Было отмечено, что 14 ноября 1944 года турки-ахыска, проживавшие в регионе Месхетия Грузинской ССР (ныне Республика Грузия) в составе бывшего СССР, были депортированы советским правительством в Центральную Азию (Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан).

В то время около 95 тысяч турок-ахыска, проживавших в 212 селах Грузии, были принудительно выселены из своих домов и в тяжелейших условиях в товарных вагонах депортированы в республики Центральной Азии. Депортированные были размещены в специальных поселениях и привлечены к принудительному труду. Невыносимые условия ссылки привели к смерти около 50 тысяч человек. Депортация была осуществлена по прямому приказу Иосифа Сталина под руководством народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии силами 4 тысяч сотрудников милиции.

На мероприятии генеральный секретарь DATÜB Зиятдин Касанов, депутат турецкого парламента Синан Оган, посол Турции в Грузии Али Каан Орбай и другие выступили с подробной информацией о текущем положении и численности турок-ахыска.

Было отмечено, что сегодня более 600 тысяч турок-ахыска проживают в 9 странах мира, в частности 100 тысяч из них живут в Азербайджане.

В заключение было принято обращение об укреплении единства турок-месхетинцев.