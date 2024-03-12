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В Тбилиси пройдет встреча министров обороны Грузии, Азербайджана и Турции

В Тбилиси пройдет встреча министров обороны Грузии, Азербайджана и Турции На встрече в Тбилиси между министром обороны Грузии Ираклием Чиковани и секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым обсуждались вопросы сотрудничества в сфере обороны.
В регионе
12 марта 2024 г. 17:46
В Тбилиси пройдет встреча министров обороны Грузии, Азербайджана и Турции

На встрече в Тбилиси между министром обороны Грузии Ираклием Чиковани и секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым обсуждались вопросы сотрудничества в сфере обороны.

Как сообщает грузинское бюро Report, стороны отметили, что Азербайджан и Грузия тесно сотрудничают в этой области в соответствии с годовым планом.

В ходе встречи также была подчеркнута важность трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия. По словам Ираклия Чиковани, в этом году в Грузии будет организована встреча министров обороны трех стран.

Отмечено, что Грузия готова внести свой вклад в процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcək

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