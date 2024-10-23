В Тбилиси правящая партия Грузии проводит заключительный предвыборный митинг

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" проводит многотысячный митинг в Тбилиси на площади Свободы в преддверии парламентских выборов, запланированных на 26 октября.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" проводит многотысячный митинг в Тбилиси на площади Свободы в преддверии парламентских выборов, запланированных на 26 октября.

Как передает Report, кадры митинга транслируются в эфире грузинских телеканалов.

До митинга состоялось шествие, в котором принимали участие депутаты парламента, министры, спортсмены, общественные деятели. Колонну сторонников "Мечты" возглавили сын Бидзины Иванишвили – Цотне Иванишвили, олимпийский чемпион Гено Петриашвили и параспортсмен Вахтанг Ахобадзе.

За три дня до выборов "Грузинская мечта", которая рассчитывает получить 60% голосов, решила продемонстрировать массовую поддержку избирателей. По данным грузинских СМИ, центр города уже почти сутки перекрыт для движения транспорта.

Участниками митинга в Тбилиси являются не только жители Тбилиси. В город с раннего утра начали съезжаться жители регионов Грузии.

Ожидается, что митинг вместе с обещанным концертом продлится около трех часов и соберет сотни тысяч человек.

Со сцены к участникам митинга планируют обратиться основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили, действующий глава "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, генсек политического объединения, мэр Тбилиси Каха Каладзе, исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которая у власти уже 12 лет, попытается в четвертый раз одержать победу. Ее оппонентами считаются четыре оппозиционные партии, в том числе "Единство - Национальное движение", костяк которой составляет основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение".