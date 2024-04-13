В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста

В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии “Грузинская мечта” проходит акция протеста.

В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии “Грузинская мечта” проходит акция протеста.

Как сообщает местное бюро Report, несколько тысяч членов и сторонников партии "Консервативное движение – Альт-инфо", выступающих за нормализацию отношений с Россией, протестуют против решения Национального агентства государственного реестра Грузии отменить регистрацию партии.

Напомним, ранее агентство объяснило это решение тем, что устав, принятый на съезде партии, не был внесен в государственный реестр.

В настоящее время на территорию, где проходит демонстрация, мобилизованы силы полиции.