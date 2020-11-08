В Тбилиси начался митинг несогласных с результатами парламентских выборов

Несколько тысяч человек, в том числе представители оппозиционных партий и гражданского общества, собрались в воскресенье в Тбилиси у здания парламента, чтобы опротестовать результаты парламентских выборов, которые прошли 31 октября.

Несколько тысяч человек, в том числе представители оппозиционных партий и гражданского общества, собрались в воскресенье в Тбилиси у здания парламента, чтобы опротестовать результаты парламентских выборов, которые прошли 31 октября.

Как передает грузинское бюро Report, демонстрация началась в 15:00 по местному времени.

"Сегодня мы тут стоим не ради мандатов, парламентских кресел и не ради какой-то конкретной группы людей. Мы тут стоим за свободные выборы, за выборы, которые решили взять и отнять у нас, на что мы все говорим: "Нет!", - сказала один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Елена Хоштария, которая открыла митинг.

Отметим, что до этого оппозиционные партии со своими сторонниками устроили шествие из разных точек Тбилиси к зданию парламента. На акцию также прибыли и жители регионов. Из-за большого количества митингующих городским властям пришлось перекрыть проспект Руставели, где расположен парламент. На демонстрации ожидается видеообращение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. У здания законодательного органа усилены наряды полиции.

Акция протеста также проходит в Батуми возле драматического театра.