В связи с попыткой госпереворота в Турции к следствию привлечены 101 799 человек, 40 832 из них арестованы

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ По подозрению в участии в попытке госпереворота в Турции террористической организацией FETÖ к следствию привлечены 101 799 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в отношении 40 832 из них избрана мера пресечения в виде ареста.
Кроме того, к следствию также привлечены 34 907 лиц, подозреваемых в членстве в FETÖ, 9 795 из которых затем были освобождены.
Отметим, что 15 июля этого года FETÖ совершила в Турции попытку госпереворота.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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