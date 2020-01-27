В столице Казахстана объявили режим ЧС из-за непогоды

Власти Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации в столице республики Нур-Султане из-за непогоды. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

В Нур-Султане отменены занятия в школах и колледжах из-за метели и сильного ветра, управление образования города также рекомендует воздержаться от посещения дошкольных организаций и оставить детей дома. Все рейсы в аэропорту столицы задержаны или отменены."На данное время готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах - это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская (области), частично, там где имеются затруднения, в том числе в обеспечении населенных пунктов, она будет объявляться", - сказал Ильин на пресс-конференции.