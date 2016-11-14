В Стамбуле три человека пострадали в результате взрыва посылки

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В турецком Стамбуле три человека пострадали в результате взрыва пакета, доставленного в офис компьютерной компании, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что трое человек пострадали в районе Малтепе в результате взрыва и последующего пожара. Взрыв произошел после того, как сотрудники попытались открыть пакет.

Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу. Сообщается, что полиция проводит проверку по факту происшествия.