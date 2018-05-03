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    В Сирии разбился российский истребитель, два пилота погибли

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Минобороны России. 

    "3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - заявили в ведомстве.

    В минобороны РФ отметили, что, по предварительной информации, причиной крушения могла стать птица, попавшая в двигатель истребителя.

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