В России зафиксировали 112 очагов лесных пожаров

В России действуют 112 очагов лесных пожаров на площади 22,9 тысячи гектаров, из них 48 очагов лесных пожаров на площади 9,3 тысячи гектаров локализованы

В России действуют 112 очагов лесных пожаров на площади 22,9 тысячи гектаров, из них 48 очагов лесных пожаров на площади 9,3 тысячи гектаров локализованы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МЧС РФ.

Подчеркивается, что на территории РФ за сутки зарегистрирована 731 термическая точка, из них подтверждены 686 (296 – природные пожары, 369 – палы растительности, 11 – сжигание отходов, 10 – техногенные пожары). Термические точки, представляющие угрозу населенным пунктам и объектам экономики, не зафиксированы.

"Информация по природным пожарам и термическим точкам на 06.00 14 мая 2022 года. Действует 112 очагов лесных пожаров на площади 22 976,3 гектаров, из них 48 очагов лесных пожаров на площади 9 385,9 гектаров – локализованы", - говорится в сообщении.

К тушению лесных пожаров в течение суток привлекались 5592 человека, 1131 единица техники и 28 воздушных судов.