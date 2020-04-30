​В России уничтожили боевиков, готовивших теракт

Трое боевиков, готовивших теракт, уничтожены в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов. В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция (КТО). В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности", - сообщили в НАК.

На месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, добавили в комитете.