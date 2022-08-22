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В России разработана COVID-вакцина с новым антигенным составом

В России разработана COVID-вакцина с новым антигенным составом Учитывая появление нового штамма COVID-19 "дельта-омикрон", в России разработана вакцина с новым антигенным составом.
В регионе
22 августа 2022 г. 02:35
В России разработана COVID-вакцина с новым антигенным составом

Учитывая появление нового штамма COVID-19 "дельта-омикрон", в России разработана вакцина с новым антигенным составом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом рассказал директор центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

В настоящее время "мы ждем, пока Минздрав введет регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав "Спутника V" на другой", отметил он.

Отвечая на один из вопросов, он подчеркнул, что "имеющаяся вакцина "Спутник" хуже работает против нового "омикрона" по сравнению с предыдущими штаммами".

"Появление нового штамма "дельта-омикрон" говорит о том, что есть еще способы изменчивости, основанные на рекомбинации. Если одновременно в клетку попадают два разных вируса, то они могут друг с другом обмениваться частью своей", - сказал Гинцбург.

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