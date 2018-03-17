В России объявлен "день тишины" перед предстоящими президентскими выборами

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В России объявлен "день тишины", перед выборами президента.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, отныне предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

Кандидаты и партии в течение 17 марта не могут вести агитацию - проводить митинги, встречи избирателей, организовывать раздачу листовок. Такая норма существует в законодательстве многих стран мира, чтобы дать избирателю возможность сделать осознанный выбор без какого-либо давления.

За "днем тишины" последует непосредственно день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию. Запрет будет действовать до 21:00 мск 18 марта, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.