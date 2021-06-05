В России началось производство нового препарата от COVID-19

Производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших началось в России, его планируется наращивать.

Производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших началось в России, его планируется наращивать.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой", — сказал Мурашко в интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.

Он уточнил, что монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, пояснил министр.