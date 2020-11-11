В России около 20 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

Число выявленных за сутки случаев впервые оказалось ниже с 5 ноября

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 851, до 1 836 960. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Число выявленных за сутки случаев оказалось ниже отметки в 20 000 впервые с 5 ноября, когда стало известно о 19 404 инфицированных.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 18 616. Это новый максимум с начала пандемии. В общей сложности в стране уже вылечились 1 369 357 человек, или 74,5% всех инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 432 против 368 днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии. По данным штаба, в общей сложности из-за нового заболевания в стране умерли 31 593 человека, или 1,72% всех заразившихся.