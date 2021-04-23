О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России два человека погибли при падении самолета

В России два человека погибли при падении самолета 12:22 готово Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Иркутской области России.
В регионе
23 апреля 2021 г. 12:40
В России два человека погибли при падении самолета
0 : 00
0 : 00

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Иркутской области России.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Черемховском районе в двух километрах от поселка Рысево в поле упал самодельный легкомоторный самолет. В результате погибли пилот и пассажир", - сказал источник.

По его словам, авария произошла при выполнении тренировочного полета. На земле жертв и разрушений нет. В экстренных службах уточнили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Plane crash in Russia kills two
Версия на азербайджанском языке Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, 2 nəfər ölüb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Тбилиси объявлен всемирной столицей книги 
Тбилиси объявлен всемирной столицей книги 
23 апреля 2021 г. 11:57
Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось на 1 271 человек
Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось на 1 271 человек
23 апреля 2021 г. 11:04
Оппозиция Армении назвала условие стабилизации ситуации в стране
Оппозиция Армении назвала условие стабилизации ситуации в стране
23 апреля 2021 г. 06:55
Мевлют Чавушоглу и Давид Залкалиани обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе
Мевлют Чавушоглу и Давид Залкалиани обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе
22 апреля 2021 г. 22:42
В Ереване продолжаются столкновения, множество задержанных - ОБНОВЛЕНО
ВидеоВ Ереване продолжаются столкновения, множество задержанных - ОБНОВЛЕНО
22 апреля 2021 г. 22:42
Попавший на мину на армяно-азербайджанской границе гражданин Армении потерял ногу
Попавший на мину на армяно-азербайджанской границе гражданин Армении потерял ногу
22 апреля 2021 г. 21:42
В Грузии отметили важность поддержки Турции
В Грузии отметили важность поддержки Турции
22 апреля 2021 г. 21:04
У здания Генпрокуратуры Армении начались стычки между полицией и митингующими
У здания Генпрокуратуры Армении начались стычки между полицией и митингующими
22 апреля 2021 г. 20:52
Шойгу объявил о завершении учений российской армии на границе с Украиной
Шойгу объявил о завершении учений российской армии на границе с Украиной
22 апреля 2021 г. 16:21
Армения превзошла порог установленного долга в ВВП страны
Армения превзошла порог установленного долга в ВВП страны
22 апреля 2021 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi