В России два человека погибли при падении самолета

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Иркутской области России.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В Черемховском районе в двух километрах от поселка Рысево в поле упал самодельный легкомоторный самолет. В результате погибли пилот и пассажир", - сказал источник.
По его словам, авария произошла при выполнении тренировочного полета. На земле жертв и разрушений нет. В экстренных службах уточнили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.