В России для мигрантов вводится дополнительная госпошлина

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министерство образования и науки России подготовило поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, согласно которым планируется введение государственной пошлины за выдачу иностранцам сертификатов о знании русского языка, истории России и основ ее законодательства для работы на территории России, сообщает Report со ссылкой на "Известия".

Издание отмечает, что конечный размер госпошлины пока не определен, она может составить 600-1000 рублей.

С 1 января 2015 года все мигранты, желающие получить разрешение на работу в России, обязаны пройти комплексный тест.

По состоянию на конец 2015 года, соответствующие экзамены сдали более 1,7 млн. человек - при этом успешно прошли тест 90% всех приезжих. Чаще всего тест сдавали в 2015 году граждане Узбекистана (около 44%), Таджикистана (23%), Украины (11%), Азербайджана (5%), Молдовы (4%), Китая, Армении и Кыргызстана (по 3%).

