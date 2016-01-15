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    В грузинском Поти обстреляна машина местного прокурора

    Стрелявший скрылся с места преступления

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По автомашине марки "Хьюндай" прокурора города Поти Александра Гогуадзе был открыт огонь. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, по предварительным данным, произведены четыре выстрела. Автомашиной управлял сам прокурор.

    В результате стрельбы никто не пострадал. Разбиты стекла автомашины со стороны водителя. 

    На месте происшествия работают правоохранители. Мотивы преступления не известны. Стрелявший скрылся с места преступления.

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