В грузинском Поти обстреляна машина местного прокурора

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По автомашине марки "Хьюндай" прокурора города Поти Александра Гогуадзе был открыт огонь. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, по предварительным данным, произведены четыре выстрела. Автомашиной управлял сам прокурор.

В результате стрельбы никто не пострадал. Разбиты стекла автомашины со стороны водителя.

На месте происшествия работают правоохранители. Мотивы преступления не известны. Стрелявший скрылся с места преступления.